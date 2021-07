LE IENE: NICOLA SAVINO CONFERMATO. AL SUO FIANCO “UN NOME A SORPRESA”? (Di mercoledì 7 luglio 2021) Italia 1 si prepara ad una stagione 2021-2022 spumeggiante. Arriverà lo show comico Honolulu, Freedom e il suo spin-off Mistery Land (Alvin e Aurora Ramazzotti), Buoni o Cattivi con Veronica Gentili e due nuovi talent. Talentissimo Me e Ritorno a Scuola, l’inedito programma di NICOLA SAVINO che vedrà i vip tornare sui banchi. Torneranno Le IENE, il pilastro della rete giovane Mediaset. Le IENE, il format di Davide Parenti (il prossimo anno senza Alessia Marcuzzi), vede confermata la presenza di NICOLA SAVINO. Accanto a lui non ci sarà una delle “IENE”, ma un volto e un ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 7 luglio 2021) Italia 1 si prepara ad una stagione 2021-2022 spumeggiante. Arriverà lo show comico Honolulu, Freedom e il suo spin-off Mistery Land (Alvin e Aurora Ramazzotti), Buoni o Cattivi con Veronica Gentili e due nuovi talent. Talentissimo Me e Ritorno a Scuola, l’inedito programma diche vedrà i vip tornare sui banchi. Torneranno Le, il pilastro della rete giovane Mediaset. Le, il format di Davide Parenti (il prossimo anno senza Alessia Marcuzzi), vede confermata la presenza di. Accanto a lui non ci sarà una delle “”, ma un volto e un ...

