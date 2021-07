Lavori h24 per liberare la FiPiLi dal caos. "Intervenire ora. O si temono altri cedimenti" (Di mercoledì 7 luglio 2021) Firenze, 7 luglio 2021 - Via ai Lavori sulla Fi - Pi - Li. La Città metropolitana scende in campo e avvia, già da questa questa settimana, i cantieri per riparare i danni della frana all'altezza di ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 7 luglio 2021) Firenze, 7 luglio 2021 - Via aisulla Fi - Pi - Li. La Città metropolitana scende in campo e avvia, già da questa questa settimana, i cantieri per riparare i danni della frana all'altezza di ...

Advertising

qn_lanazione : Lavori h24 per liberare la Fi-Pi-Li dal caos. 'Intervenire ora. O si temono altri cedimenti' - infoitinterno : Fi-Pi-Li, lavori h24 in somma urgenza per riaprire le quattro corsie - TheBest1899 : @MenniDead Cosa mi serve un lavoro quando ho te che lavori h24 su twitter parlando di temptation island - StradeAnas : Proseguono i lavori nella Galleria Tempio di Giove sulla #SS7. Le nostre squadre sono state impegnate nel ripristi… -