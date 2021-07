La forza di Carolina Marconi mentre rasa i capelli e continua a sorridere (Video)

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Senza un capello in testanon perde la sua bellezza ma non è solo l’aspetto esteriore ad incantare. L’ex gieffina ha unaincredibile e più di tutto mostra agli altri l’ottimismo, svela il lato positivo di ogni cosa. Si èta da solala sorella riprendeva tutto per poi pubblicare illeiva a. Ha annunciato che il momento era arrivato, che non ce la faceva più a vedere i suoi bellissimicadere a ciocche. Sta affrontando la ...

Elena16743820 : Auguri ciccia sei fortissima ??????

Marconi , ex protagonista della quarta edizione del Grande Fratello , ha annunciato di ... Un dramma che la splendida 43enne italo - venezuelana sta combattendo cone determinazione, ...Marconi dimostra ancora una volta un immenso coraggio e una grandenell'affrontare questa tremenda battaglia, che come lei coinvolge purtroppo moltissime altre donne. L'ex inquilina ...Senza un capello in testa Carolina Marconi non perde la sua bellezza ma non è solo l’aspetto esteriore ad incantare. L’ex gieffina ha una forza incredibile e più di tutto mostra agli altri l’ottimismo ...L'ex gieffina Carolina Marconi, che sta lottando contro un tumore al seno da un po' di tempo, si è voluta rasare completamente a zero pubblicando la clip su Instagram.