Italia-Spagna | Chiellini ‘stritola’ Jordi Alba | “Mentiroso” VIDEO

Un sorteggio ripetuto, un abbraccio che aveva più le sembianze di uno stritolamento e tanti sorrisi. Giorgio Chiellini si è preso la scena al momento del sorteggio per decidere la porta designata per i calci di rigore. Lanciato il soldo, entrambi i capitani hanno alzato un braccio per indicare la porta con i propri tifosi: sia Chiellini che Alba pensavano di aver vinto il sorteggio. "Mentiroso!", gli ha detto l'azzurro, "Bugiardo!", sempre con il sorriso. L'arbitro Brych ha fatto ripetere il sorteggio e stavolta non ci sono dubbi: vittoria di Chiellini che quasi solleva Jordi

