Inghilterra Danimarca 1-1 LIVE | 6? di recupero | con lo spettro dei supplementari

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Allo stadio Wembley, il match valido per la semifinale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Wembley”,si affrontano nel match valido per la semifinale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Comincia la semifinale a Wembley! 3? Primo tentativo inglese – Inizio fisico di partita, Shaw vince un rimpallo e chiama il triangolo a Saka. Sul pallone interviene Christensen e poi Schmeichel va in presa bassa ...

Advertising

FBiasin : - L'#Inghilterra non perde a #Wembley dal 14 ottobre scorso. - Giocò proprio contro la #Danimarca. - Finì 0-1, se… - SkySport : ?????????????? LA CARICA DEI TIFOSI INGLESI ?? @DiMarzio ? ??? INGHILTERRA ?? DANIMARCA ?? Euro 2020 - Semifinale ? Alle 21:00… - tg2rai : #EURO2020 , continua il sogno azzurro: dopo una partita sofferta l'#Italia batte la #Spagna ai rigori e strappa il… - matteoduranti10 : L’Inghilterra ha ancora 5 cambi…e purtroppo vincerà grazie alla freschezza dei subentrati. Ma onore a questa Danima… - blancaxqueen : RT @RobChippedEdge: 'L'Inghilterra è stanca' Mio padre: 'se l'Inghilterra è stanca la Danimarca è proprio morta' #ENGDEN #InghilterraDan… -

Ultime Notizie dalla rete : Inghilterra Danimarca

Si gioca ancora a Wembley alle ore 21,si giocano la finale di Euro 2020. ad_dyn La nazionale di Southgate, imbattuta e senza aver ancora subito reti, si è qualificata prima ...VIDEO: IL GOL DI DAMSGAARD Il video del gol di Damsgaard inha gelato Wembley. Una punizione conquistata dai danesi che ha lasciato di stucco il pubblico inglese ...A consegnarla, in questo caso, un amico di Eriksen come Harry Kane, che col danese ha condiviso per anni lo spogliatoio del Tottenham Come quasi… Leggi ...Danimarca frizzante, Inghilterra ricca di qualità I cori s'innalzano, la gente scalpita, Wembley è pieno. Non male la cartolina di presentazione della ...