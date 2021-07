“Hunger Games – Il canto della rivolta” parte 2: l’eccezionale retroscena di cui pochissimi sanno (Di mercoledì 7 luglio 2021) Questa sera Italia 1 ci regalerà l’ultimo film dell’amatissima saga, Questa sera su Italia 1 andrà in onda l’ultimo capitolo dell’amatissima saga di Hunger Games: “Il canto della rivolta” parte 2. Vedremo la coraggiosa Katniss alle prese con le conseguenze L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 7 luglio 2021) Questa sera Italia 1 ci regalerà l’ultimo film dell’amatissima saga, Questa sera su Italia 1 andrà in onda l’ultimo capitolo dell’amatissima saga di: “Il2. Vedremo la coraggiosa Katniss alle prese con le conseguenze L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

namelevsstef : RT @lastgiuli: su Italia 1 stanno dando hunger games che non è poi così diverso da quello che stiamo vedendo su RAI 1 #ItaliaSpagna #ITAESP - sunoofavororite : @radirarara_riki Ano to hunger games summer edition? hsjhshshshs - magixludo : RT @lastgiuli: su Italia 1 stanno dando hunger games che non è poi così diverso da quello che stiamo vedendo su RAI 1 #ItaliaSpagna #ITAESP - JUS7LIKEL0U : sono rimasta delusa dalla fine di hunger games - Annienne98 : RT @lastgiuli: su Italia 1 stanno dando hunger games che non è poi così diverso da quello che stiamo vedendo su RAI 1 #ItaliaSpagna #ITAESP -