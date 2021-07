Haiti Presidente Moise ucciso in casa da un commando

Advertising

you_trend : ???? #Haiti, assassinato nella sua residenza il presidente Jovenel #Moise - TgLa7 : Il presidente di #Haiti, #JovenelMoise, è stato assassinato. Lo ha reso noto il primo ministro ad interim - ilpost : È stato ucciso il presidente di Haiti Jovenel Moïse - RhemaofTheGod : TERRORISMO Jovenel morto e esposa ferida! - ilfaroonline : Haiti: assassinato in casa il presidente Moise, ferita la moglie -

Ultime Notizie dalla rete : Haiti Presidente

IldiJovenel Moise è stato assassinato nella sua abitazione dopo che un gruppo di persone armate non identificate ha preso d'assalto la sua residenza privata. Lo riferiscono funzionari ...Tragedia ad, dove ilJovenel Moïse è stato assassinato all'interno della propria casa da un gruppo di persone che non sono ancora state identificate dalle forze dell'ordine locali. Nell'attacco ...Il presidente di Haiti, Jovenel Moise, 53 anni, è stato assassinato nella sua abitazione, mentre la first lady, Martine Marie Etienne Joseph, è ricoverata in ospedale. Secondo i media locali, la casa ...(Adnkronos) - Il presidente di Haiti Jovenel Moise è stato assassinato nella sua abitazione dopo che un gruppo di persone armate non identificate ...