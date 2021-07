Haiti | il presidente Moise ucciso in casa da un commando

Advertising

Agenzia_Ansa : Haiti, assassinato in casa il presidente Jovenel Moise. Ferita la moglie. Lo ha reso noto il primo ministro, Claude… - you_trend : ???? #Haiti, assassinato nella sua residenza il presidente Jovenel #Moise - Avvenire_Nei : Assassinato il presidente di #Haiti, Paese nel caos - AcciaioMario : RT @paradoxMKD: Il presidente di Haiti, Jovenel Moïse, è stato assassinato. Il primo ministro ha dichiarato che l' attacco proviene da un g… - ItalyMattyBRaps : RT @perchetendenza: #Haiti: Perché il suo presidente Jovenel Moise è stato assassinato stamane da un gruppo armato mentre si trovava nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Haiti presidente

Ildi, Jovenel Moise , è stato assassinato per mano di un commando armato che si è introdotto in casa sua intorno all'una di notte. Sua moglie è rimasta ferita ed è attualmente ...Intorno all'una, un commando di uomini armati, alcuni dei quali parlavano spagnolo (sull'isola si parla francese e creolo haitiano), ha fatto irruzione nella residenza deldiJovenel ...se compare la scritta “Test Hevc Main10” l’apparecchio soddisfa già i nuovi requisiti e non sarà necessario sostituirlo. Il presidente di Haiti, Jovenel Moise, è stato assassinato nella sua abitazione ...Qui gran parte della popolazione dipende da aiuti umanitari che ora sono fermi» Jovenel Moise, 53 anni, presidente di Haiti dal 2017. La scorsa notte una banda armata, non ancora identificata, ha ...