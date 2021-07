F1 | morto Carlos Reutemann | fu anche pilota Ferrari

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 luglio 2021), exF1, èall’età di 79 anni a Santa Fe. Nel circus dal 1972 e il 1982, ha guidato per(nel 1977 e nel 1978), Brabham, Lotus e Williams, con un bottino di 12 vittorie, 45 podi e sei pole position in 144 gare a punteggio. Nel 1981 terminò il campionato al secondo posto, ad un solo punto da Nelson Piquet. “Papà èin pace e con dignità dopo aver combattuto come un campione con un cuore forte e nobile che lo ha accompagnato fino alla fine. Sono orgogliosa per il padre che ho avuto. So che mi accompagnerà ogni giorno della mia vita fino a quando non ...