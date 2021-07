Djokovic-Shapovalov in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Wimbledon 2021 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Novak Djokovic e Denis Shapovalov si sfidano nella semifinale di Wimbledon 2021. Il numero uno al mondo non ha sofferto con Fucsovics ai quarti, garantendosi l’accesso al penultimo atto a Londra. Di fronte si troverà il giovane canadese che ha invece arginato in cinque parziali il russo Khachanov. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena venerdì 9 luglio, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canale 201 o 205), con live streaming fruibile dagli abbonati ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Novake Denissi sfidano nelladi. Il numero uno al mondo non ha sofferto con Fucsovics ai quarti, garantendosi l’accesso al penultimo atto a Londra. Di fronte si troverà il giovane canadese che ha invece arginato in cinque parziali il russo Khachanov. IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena venerdì 9 luglio, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 205), con livefruibile dagli abbonati ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, SHAPOVALOV IN SEMIFINALE Battuto in 5 set Khachanov (6-4, 3-6, 5-7, 6-1, 6-4) Il canade… - giacomocorsetti : Denis #Shapovalov è in semifinale di uno Slam per la prima volta in carriera. Cinque set di classe e carattere cont… - antogar78 : SHAPOOOOOOOOO! Finalmente in semifinale in uno slam, lì dove deve sempre stare uno con il suo talento incredibile.… - danielelozzi : Pronostici rispettati nella parte alta: la semifinale sarà tra #Djokovic, che ha vinto agevolmente su #Fucsovics, e… - paoloangeloRF : #Shapovalov batte in cinque set #Khachanov che aveva vinto il primo e terzo #wimbledon , il Canadese in semifinale troverà #Djokovic venerdì -