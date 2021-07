Ddl Zan | Letta | Salvini e Meloni con Orban | come dare credito?

VittorioSgarbi : Un Paese stremato dalla pandemia. Lavoratori licenziati. Imprese piene di debiti e senza commesse. Il turismo fer… - alexbarbera : Fedez e la Ferragni sono simpatici, ma la politica “non fa schifo”, è confronto di idee. Se non c’è maggioranza in… - petergomezblog : Ddl Zan, #Renzi dà della ‘qualunquista’ a Chiara #Ferragni che ha criticato la sua giravolta sui diritti. #Fedez ri… - Nessuno001 : Dovresti alzarti alle 5.00 di mattina e andare a lavorare per 9/ 10 ore al giorno a 1.500 euro al mese e poi vediam… - __gomezjng : RT @isthisbicuIture: la modifica di italia viva sul ddl zan sostituisce orientamento sessuale e identità di genere con 'omofobia' e 'transf… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini interpellato, a margine della presentazione del libro "Non ne fisco più!" alla Camera, sulle ultime dichiarazioni di Enrico Letta sul. ."Come ho detto ieri al dottor Renzi, ieri c'era la partita... ma oggi no!". Dopo le schermaglie social di ieri, il rapper torna a discutere del- che approderà in aula così come è stato votato alla Camera - in polemica con Matteo Renzi. Lo fa con delle Storie pubblicate sul suo profilo Instagram in cui annuncia una diretta alle 18.30 ...(ANSA) - PERUGIA, 07 LUG - Una richiesta di revocare l'incarico alla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Umbria Maria Rita Castellani per le "gravissime affermazioni" sul ...Lo scrive su Facebook il senatore del Pd Mino Taricco a proposito del Ddl Zan. Pubblicità Taricco indica, tra le parti del provvedimento cui mettere mano, gli articoli 1, 4 e 7. "Credo vi sia ancora ...