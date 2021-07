Covid: positivi sopra i mille in 24h, non accadeva dal 19/6 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tornano a salire sopra quota mille i contagi giornalieri da coronavirus registrati in Italia. Non accadeva dal 19 giugno scorso. Sono per la precisione 1.010 i positivi al test nelle ultime 24 ore, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tornano a salirequotai contagi giornalieri da coronavirus registrati in Italia. Nondal 19 giugno scorso. Sono per la precisione 1.010 ial test nelle ultime 24 ore, ...

