Covid, aerosol per battere le varianti: test positivi in laboratorio per la ricerca guidata da Zollo (Federico II) (Di mercoledì 7 luglio 2021) In laboratorio si è dimostrato efficace sia contro il virus SarsCoV2 sia contro le sue varianti, l’aerosol messo a punto in Italia, nei laboratori del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli in collaborazione con una azienda farmaceutica coreana. Si sta lavorando adesso in vista della sperimentazione sull’uomo. La ricerca è pubblicata sulla rivista Science Signaling, che le dedica la copertina, ed è stata condotta dal gruppo del genetista Massimo Zollo, del dipartimento di Medicina molecolare e Biotecnologie mediche dell’Università Federico II di Napoli e coordinatore della Task Force ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Insi è dimostrato efficace sia contro il virus SarsCoV2 sia contro le sue, l’messo a punto in Italia, nei laboratori del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli in collaborazione con una azienda farmaceutica coreana. Si sta lavorando adesso in vista della sperimentazione sull’uomo. Laè pubblicata sulla rivista Science Signaling, che le dedica la copertina, ed è stata condotta dal gruppo del genetista Massimo, del dipartimento di Medicina molecolare e Biotecnologie mediche dell’UniversitàII di Napoli e coordinatore della Task Force ...

