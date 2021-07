Come costruire un microscopio ad alta risoluzione con i Lego (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un fisico e il figlio hanno realizzato il dispositivo interamente con i mattoncini (salvo lenti e videocamera) e pubblicato le istruzioni per diffondere l’uso di uno strumento a basso costo utile per la didattica Padre e figlio giocano coi Lego e poi l’idea: perché non costruire un microscopio con gli iconici mattoncini colorati? Il risultato è descritto in un vero articolo scientifico pubblicato dalla rivista Biophysicist, con tanto di istruzioni per realizzarlo a casa. Lo strumento, infatti, può essere replicato da qualsiasi ragazzino, a un costo più che abbordabile. Finally our paper describing the Lego Microscope is ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 7 luglio 2021) Un fisico e il figlio hanno realizzato il dispositivo interamente con i mattoncini (salvo lenti e videocamera) e pubblicato le istruzioni per diffondere l’uso di uno strumento a basso costo utile per la didattica Padre e figlio giocano coie poi l’idea: perché nonuncon gli iconici mattoncini colorati? Il risultato è descritto in un vero articolo scientifico pubblicato dalla rivista Biophysicist, con tanto di istruzioni per realizzarlo a casa. Lo strumento, infatti, può essere replicato da qualsiasi ragazzino, a un costo più che abbordabile. Finally our paper describing theMicroscope is ...

