Carolina Marconi si rasa a zero per la chemio: «L’umore è sempre alto» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Piuttosto che aspettare la caduta dei capelli come conseguenza della chiemioterapia, Carolina Marconi ci ha dato un taglio, da sola, e si è mostrata ai follower con la testa completamente rasata, e un sorriso bellissimo, quello di sempre. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 luglio 2021) Piuttosto che aspettare la caduta dei capelli come conseguenza della chiemioterapia, Carolina Marconi ci ha dato un taglio, da sola, e si è mostrata ai follower con la testa completamente rasata, e un sorriso bellissimo, quello di sempre.

