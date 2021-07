“Boom in tempi record”. Raffaella Carrà, questo sì che è amore: è successo tutto nel giro di poche ore (Di mercoledì 7 luglio 2021) È già partita la raccolta firme per intitolare l’Auditorium Rai a Raffaella Carròà, scomparsa a 78 anni il 5 luglio. A lanciare la proposta sui social è stata Milly Carlucci, la conduttrice che insieme a Raffaella ha frequentato di più lo studio Rai del Foro Italico. “Sto guardando con emozione Carramba che Sorpresa su Rai1, sarebbe bello intitolare l’Auditorium Rai del Foro Italico alla grande Raffaella Carrà”, ha scritto Milly guardando la replica della prima puntata dello show di Raffaella Carrà. A Milly Carlucci si è subito accodata Mogol che ha scritto al presidente Marcello Luigi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) È già partita la raccolta firme per intitolare l’Auditorium Rai aCarròà, scomparsa a 78 anni il 5 luglio. A lanciare la proposta sui social è stata Milly Carlucci, la conduttrice che insieme aha frequentato di più lo studio Rai del Foro Italico. “Sto guardando con emozione Carramba che Sorpresa su Rai1, sarebbe bello intitolare l’Auditorium Rai del Foro Italico alla grande”, ha scritto Milly guardando la replica della prima puntata dello show di. A Milly Carlucci si è subito accodata Mogol che ha scritto al presidente Marcello Luigi ...

