Bonucci scambiato per un invasore di campo: la steward lo blocca, poi le scuse (VIDEO) (Di mercoledì 7 luglio 2021) Troppa foga, un'esultanza da tifoso, appunto. Leonardo Bonucci, dopo Italia-Spagna, è stato scambiato per un invasore di campo da una steward che ha provato a trattenerlo invitandolo a tornare sugli spalti. Lo sguardo contrariato di Bonucci si è trasformato subito in un sorriso distensivo con la steward che, capito l'errore, si è scusata. Succede anche questo in una serata folle che resterà nella storia. SportFace.

