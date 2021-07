Ben Harper a Palmanova 2 agosto 2022 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Buone notizie per chi aveva in programma di assistere alla serata “A solo evening with Ben Harper“ in programma per il 15 luglio a Palmanova (UD): Ben Harper ha deciso di recuperare il concerto, non più da solo ma insieme agli Innocent Criminals, aggiungendolo al calendario di date rinviate al 2022. Il nuovo appuntamento nella città stellata patrimonio dell’umanità Unesco è previsto per martedì 2 agosto 2022 (ore 21.30), sempre nell’ambito della rassegna Estate di Stelle. Il concerto è organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Buone notizie per chi aveva in programma di assistere alla serata “A solo evening with Ben“ in programma per il 15 luglio a(UD): Benha deciso di recuperare il concerto, non più da solo ma insieme agli Innocent Criminals, aggiungendolo al calendario di date rinviate al. Il nuovo appuntamento nella città stellata patrimonio dell’umanità Unesco è previsto per martedì 2(ore 21.30), sempre nell’ambito della rassegna Estate di Stelle. Il concerto è organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di ...

