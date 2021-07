Ben Harper a Palmanova 2 agosto 2022

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Buone notizie per chi aveva in programma di assistere alla serata “A solo evening with Ben“ in programma per il 15 luglio a(UD): Benha deciso di recuperare il concerto, non più da solo ma insieme agli Innocent Criminals, aggiungendolo al calendario di date rinviate al. Il nuovo appuntamento nella città stellata patrimonio dell’umanità Unesco è previsto per martedì 2(ore 21.30), sempre nell’ambito della rassegna Estate di Stelle. Il concerto è organizzato da Zenit Srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di ...

Rockol.it

sorprende tutti e riprogramma il concerto di Palmanova (UD), che avrebbe dovuto tenersi il 15 luglio nella versione 'A solo evening with' , al prossimo anno insieme agli Innocent ...Buone notizie per chi aveva in programma di assistere alla serata " A solo evening with" in programma per il 15 luglio a Palmanova (UD) :ha deciso di recuperare il concerto, non più da solo ma insieme agli Innocent Criminals , aggiungendolo al calendario di date ...Non si potranno purtroppo svolgere i quattro concerti che i Black Country New Road avevano in programma in Italia la prossima settimana. Due di essi, ...Salgono a cinque, per adesso, i concerti del festival 2020, con nuove date: Nick Mason (25 giugno 2022), John Legend (9 luglio 2022), Ben Harper (17 luglio 2022), Brunori sas (24 luglio 2022) e Celine ...