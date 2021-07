Alice Campello minacciata e offesa vergognosamente dopo il goal del marito Alvaro Morata

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Ma è mai possibile che ogni occasione si trasformi in una valvola di sfogo per persone ignoranti e scostumate? Davvero è necessario offendere e minacciare una donna e i suoi bambini per unin una partita di calcio o per una foto o per una borsa sfoggiata sui social (spesso regali di sponsor)?spera che presto si trovi una soluzione per arginare la violenza verbale che viaggia sui social e, intanto, mostra alcune delle minacce e delle offese ricevute in queste ore, specie ieri sera,ildelin Italia-Spagna agli Europei. Per chi non la conoscesse ...