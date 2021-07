A Cannes “Annette” di Carax è una bella follia pop (Di mercoledì 7 luglio 2021) Per dire come stanno andando le cose nel cinema. George Clooney finanzierà a Los Angeles una scuola per direttori della fotografia, tecnici del suono, montatori e altre professioni che da un copione ricavano un film. Destinata ai ragazzi svantaggiati e alle minoranze poco rappresentate a Hollywood: smessa la guerra alle multinazionali, lasciata a Leonardo DiCaprio la battaglia sul clima, si impegna nel sociale “inclusivo”. Per dire come stanno andando le cose sul tappeto rosso di Cannes (nuovo, riciclabile e anzi già prodotto di riciclo, inaugurato ieri). Il direttore Thierry Frémaux conferma che siamo a stecchetto, 18 mesi senza cinema. Però la prima domanda è la solita: ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Per dire come stanno andando le cose nel cinema. George Clooney finanzierà a Los Angeles una scuola per direttori della fotografia, tecnici del suono, montatori e altre professioni che da un copione ricavano un film. Destinata ai ragazzi svantaggiati e alle minoranze poco rappresentate a Hollywood: smessa la guerra alle multinazionali, lasciata a Leonardo DiCaprio la battaglia sul clima, si impegna nel sociale “inclusivo”. Per dire come stanno andando le cose sul tappeto rosso di(nuovo, riciclabile e anzi già prodotto di riciclo, inaugurato ieri). Il direttore Thierry Frémaux conferma che siamo a stecchetto, 18 mesi senza cinema. Però la prima domanda è la solita: ...

