Wimbledon 2021, Kristina Mladenovic multata per un insulto di un familiare (Di martedì 6 luglio 2021) La tennista francese Kristina Mladenovic ha ricevuto la più grande multa del torneo di Wimbledon 2021 a causa di un insulto di un suo familiare. L'ex numero 1 del doppio mondiale ha dovuto pagare 7.500 dollari all'All England Club per un episodio che avvenuto dopo la sua eliminazione a sorpresa dal primo turno del torneo di doppio giovedì scorso. Il parente in questione non avrebbe gradito la decisione sul trasporto dell'atelta. SportFace.

