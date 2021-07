Twitter introdurrà le reazioni ai tweet sul modello di Facebook

Leggi su cityroma

(Di martedì 6 luglio 2021) Si potrà scegliere tra cinque emoji. Non è ancora chiaro però quando debutterà la nuova funzionalità (foto: Unsplash)Mettere mi piace o retwittare unche abbiamo apprezzato diventerà presto una cosa del passato. Tra le tante nuove funzionalità che l’app di microblogging sta sviluppando, o ha già annunciato, in questi mesi, da fine maggio si sapeva che era al lavoro per aggiungere delleai, suldi. A quel tempo, erano pronte solo le“Hmm” e “Haha”. Ora sappiamo quali sono le emoji che potremo usare per rispondere a un ...