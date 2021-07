Traffico Roma del 06-07-2021 ore 18:30 (Di martedì 6 luglio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Traffico molto intenso in queste ore sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna a partire dal Aurelia Sino all’uscita Trionfale Ottavia sempre in interno abbiamo code tra all’ospedale Sant’Andrea e La Flaminia è ancora partire dalla Nomentana fino all’uscita alla rustica di conseguenza si sono formate code sul tratto Urbano della Romana qui tra Tor Cervara il raccordo In quest’ultima direzione decisamente trafficata anche la carreggiata esterna dell’area interessata dai coronavirus Death rate a partire dall’uscita ... Leggi su romadailynews (Di martedì 6 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Studio Stefano Baiocchimolto intenso in queste ore sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo code a tratti in carreggiata interna a partire dal Aurelia Sino all’uscita Trionfale Ottavia sempre in interno abbiamo code tra all’ospedale Sant’Andrea e La Flaminia è ancora partire dalla Nomentana fino all’uscita alla rustica di conseguenza si sono formate code sul tratto Urbano dellana qui tra Tor Cervara il raccordo In quest’ultima direzione decisamente trafficata anche la carreggiata esterna dell’area interessata dai coronavirus Death rate a partire dall’uscita ...

