Tesoro, in asta venerdì 7,5 miliardi di BOT annuali (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato l’emissione i BOT annuali, scadenza 14 luglio 2022, per un ammontare di 7,5 miliardi di euro, in asta venerdì 9 luglio. La data di regolamento è il 14 luglio. Il 14 luglio – si legge nella nota del MEF – sono in scadenza BOT a 12 mesi per un ammontare di circa 7,77 miliardi di euro. In circolazione al 30 giugno ci sono 39,150 miliardi di euro di BOT a sei mesi e 83,885 miliardi di BOT a 12 mesi, per un totale di 123,035 miliardi. Il Tesoro comunica inoltre che, in ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’economia e delle finanze ha annunciato l’emissione i BOT, scadenza 14 luglio 2022, per un ammontare di 7,5di euro, in9 luglio. La data di regolamento è il 14 luglio. Il 14 luglio – si legge nella nota del MEF – sono in scadenza BOT a 12 mesi per un ammontare di circa 7,77di euro. In circolazione al 30 giugno ci sono 39,150di euro di BOT a sei mesi e 83,885di BOT a 12 mesi, per un totale di 123,035. Ilcomunica inoltre che, in ...

