Steward scambia Bonucci per un invasore

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Simpatica scenetta al termine dei rigori di Italia-Spagna con gli azzurri che hanno eliminato la formazione di Luis Enrique e sono tornati in finale agli Europei nove anni dopo la vittoria in semifinale sulla Germania e la conseguente sconfitta proprio contro gli spagnoli.è andato a festeggiare davanti al settore dei tifosi italiani ed è stato avvicinato da unache lo ha confuso per un, per un tifoso con la maglia della Nazionale.la guarda tra l’interdetto e il divertito, come a dire “ma che sta succedendo?”. Leonardoè stato confuso per un ...