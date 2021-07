Ragazzina morta in mare: a Vieste luminarie spente per lutto (Di martedì 6 luglio 2021) Vieste - Dopo la morte della Ragazzina di 12 anni, annegata ieri pomeriggio in mare in località 'Marina Piccola', a Vieste (Foggia), in segno di lutto il sindaco della città garganica, Giuseppe ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 6 luglio 2021)- Dopo la morte delladi 12 anni, annegata ieri pomeriggio inin località 'Marina Piccola', a(Foggia), in segno diil sindaco della città garganica, Giuseppe ...

rtl1025 : ??E' stata trovata morta la ragazzina di 12 anni scomparsa questa mattina nel #mare di Vieste, sul #Gargano. E' stat… - LaGazzettaWeb : Ragazzina morta in mare: a Vieste luminarie spente per lutto - paoloigna1 : RT @IlMattinoFoggia: #Vieste spegne le luci in segno di lutto per la ragazzina morta in mare. Le indagini sulla sua tragedia sono state aff… - IlMattinoFoggia : #Vieste spegne le luci in segno di lutto per la ragazzina morta in mare. Le indagini sulla sua tragedia sono state… - Michelle_Off_Pr : RT @rtl1025: ??E' stata trovata morta la ragazzina di 12 anni scomparsa questa mattina nel #mare di Vieste, sul #Gargano. E' stato il sindac… -