Raffaella Carrà un mito per tutte le generazioni

Leggi su distantimaunite

(Di martedì 6 luglio 2021) Raffellaè andata via. Preferisco dire così di questoinfinito… Si, perché la parola “morta” nella stessa frase, accanto al suo nome, proprio non ci sta. Non ci posso credere. Tutto il mondo ha appreso la notizia all’improvviso ieri, 5 luglio. E tutto il mondo pensa di aver perso una persona di famiglia. Forse succede così quando scompare un grande artista. Ma forse con lei un pò di più. Anche percome la mia, che hanno vissuto“di striscio”, o per chi l’ha ama avendola conosciuta solo attraverso uno schermo, guardando i video delle colorate coreografie ...