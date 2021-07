Quando le star amano i brand (quasi) sconosciuti

Leggi su vanityfair

(Di martedì 6 luglio 2021) Piccoli, ma non per questo meno influenti: indossati da fashioniste come le sorelle Jenner o Kaia Gerber molti brand indipendenti si sono trasformati in oggetti del desiderio tanto quanto abiti e accessori disegnati dai grandi marchi del lusso. Le it girl che contano sembrano infatti preferirli ai capi supergriffati, o quasi. Se le firme più blasonate restano sempre amatissime, non si può fare a meno di notare che i trendsetter più cool, quando si tratta di moda, non si accontentano dei soliti nomi ma amano fare scouting per scoprire marchi nuovi ed emergenti. E così, per esempio, Beyoncé, in una recente foto sul suo profilo Instagram, invece di sfoggiare un logo celebre, sceglie la borsa disegnata dalle sorelle Giulia e Camilla Venturini, menti creative dietro Medea, marchio di accessori che è anche un progetto artistico e vanta collaborazioni con Nan Golding e Judith Bernstein.