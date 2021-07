Paganese | calciomercato | in arrivo un rinforzo per il settore giovanile

(Di martedì 6 luglio 2021) Il club campano rinforza la sua categoria under 16 Lacompleta un colpo in entrata, a riportalo è Tuttocalciogivanile.it. Stando a quanto riferito dalla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

NinoSergi92 : Giovanni #Volpicelli, ex #Paganese, piace a #Carpi e #VisPesaro #Calciomercato #SerieC - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Paganese, colpo d'esperienza in difesa: preso Murolo -

Ultime Notizie dalla rete : Paganese calciomercato

...dall'Ascoli quando mancano 10 giorni all'inizio ufficiale della sessione estiva di. ... sempre nella Virtus Francavilla, arrivò nel mese di Gennaio 2020 contro la. Nel campionato ...Il nome nuovo, però, è quello di Matteo Campani , portiere che ha disputato l'ultima stagione in serie C, in prestito alla. Classe 2000, Campani ha disputato 14 presenze con la formazione ...Il club campano rinforza la sua categoria under 16 La Paganese completa un colpo in entrata, a riportalo è Tuttocalciogivanile.it. Stando a quanto ...La Paganese piazza un colpo di esperienza in difesa. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com è stato raggiunto un accordo con il centrale Michele Murolo, classe '83, ...