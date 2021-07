Non eletto per un errore ma il Senato non calendarizza la correzione in aula, denuncia la Casellati in procura: “È inerte” (Di martedì 6 luglio 2021) Alle ultime elezioni politiche, nel marzo 2018, non è risultato eletto Senatore in Puglia, ma solo a causa di un ‘mero errore materiale‘ dell’ufficio elettorale presso la corte d’Appello di Bari. Quell’errore era stato riconosciuto e corretto anche dalla Giunta per le elezioni del Senato, ma l’ultimo passaggio non è mai arrivato perchè il provvedimento non viene calendarizzato per l’approvazione in aula. Per questa ragione Michele Boccardi, candidato di Forza Italia in Puglia alle ultime politiche e già Senatore tra il 2013 e il 2018, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Alle ultime elezioni politiche, nel marzo 2018, non è risultatore in Puglia, ma solo a causa di un ‘meromateriale‘ dell’ufficiorale presso la corte d’Appello di Bari. Quell’era stato riconosciuto e corretto anche dalla Giunta per le elezioni del, ma l’ultimo passaggio non è mai arrivato perchè il provvedimento non vieneto per l’approvazione in. Per questa ragione Michele Boccardi, candidato di Forza Italia in Puglia alle ultime politiche e giàre tra il 2013 e il 2018, ha ...

