Mr Wrong, anticipazioni: Ezgi viene arrestata per colpa di Serdar. Anche Ozgur finisce in prigione (Di martedì 6 luglio 2021) Mr Wrong, anticipazioni: ecco cosa avverrà questa sera martedì 6 luglio? Mr Wrong: Tolga vuole denunciare Ezgi Tolga arriva al nuovo locale ed informa Ozgur di averlo acquistato. Atasoy scopre che non solo Ezgi conosce Gurdag, ma Anche che lui è il suo capo. La ragazza, invece, scopre che è il cugino dell’amato e che è stato lui a bloccare la licenza! Tolga minaccia Ezgi di denunciarla, accusandola falsamente aver diffuso, costretta da Ozgur, dei documenti riservati della sua azienda! Entrambi reagiscono. Più tardi Ezgi, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 6 luglio 2021) Mr: ecco cosa avverrà questa sera martedì 6 luglio? Mr: Tolga vuole denunciareTolga arriva al nuovo locale ed informadi averlo acquistato. Atasoy scopre che non soloconosce Gurdag, mache lui è il suo capo. La ragazza, invece, scopre che è il cugino dell’amato e che è stato lui a bloccare la licenza! Tolga minacciadi denunciarla, accusandola falsamente aver diffuso, costretta da, dei documenti riservati della sua azienda! Entrambi reagiscono. Più tardi, ...

Advertising

MediasetPlay : Se la tentazione è troppa...trovate qui le anticipazioni di 'Mr Wrong -Lezioni d'amore' del 6 luglio ???? - tuttotv_info : In vista della puntata di stasera ecco le prime anticipazioni del prossimo appuntamento con #MrWrong -… - redazionetvsoap : #MrWrong #Anticipazioni Occhio al matrimonio... - zazoomblog : Mr Wrong anticipazioni 6 luglio: una terribile accusa - #Wrong #anticipazioni #luglio: - CorriereCitta : Quando va in onda Mr Wrong con Can Yaman: orario, quando finisce, streaming, anticipazioni episodi #MrWrong… -