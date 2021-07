L'Italia vince ai rigori. Siamo in finale. Esplode la festa (Di martedì 6 luglio 2021) Un rigore decisivo di Jorginho ci porta in finale all'Europeo . Una partita di grande sofferenza nella quale gli Azzurri erano riusciti a portarsi in vantaggio nel secondo tempo con Chiesa. Raggiunti ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Un rigore decisivo di Jorginho ci porta inall'Europeo . Una partita di grande sofferenza nella quale gli Azzurri erano riusciti a portarsi in vantaggio nel secondo tempo con Chiesa. Raggiunti ...

Advertising

LiaCapizzi : Oggi a pranzo non prendete impegni. Ci sono altri azzurri che han bisogno di sostegno. Per continuare a sperare.… - RadioItalia : Che meraviglia questa Italia che lotta, soffre e vince! #euro2020 #Semifinale @Vivo_Azzurro - Agenzia_Italia : Grillo contro Conte? Sui social il vincitore è Di Battista - foockingavocad2 : RT @emiiobrien: - l Italia vince e siamo in finale - esce loki e black widow IO NON REGGO - nicolopasinetti : Se l’Italia vince il campionato mi faccio pelato giuro -