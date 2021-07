«La gogna mediatica non è informazione» . Il monito del Garante della privacy (Di martedì 6 luglio 2021) gogna mediatica, presunzione di innocenza, diritto alla privacy per le categorie più vulnerabili, diritto all’oblio: questi alcuni dei temi trattati ieri dal Garante per la protezione dei dati personali Pasquale Stanzione nel suo intervento in occasione della presentazione della Relazione annuale 2020: «Rispetto alla dignità delle persone soggette a misure coercitive il Garante ha riscontrato, anche quest’anno, diverse violazioni da parte dei media, tanto più gravi in quanto riguardano la persona – qualunque reato abbia commesso – in un momento di tale ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021), presunzione di innocenza, diritto allaper le categorie più vulnerabili, diritto all’oblio: questi alcuni dei temi trattati ieri dalper la protezione dei dati personali Pasquale Stanzione nel suo intervento in occasionepresentazioneRelazione annuale 2020: «Rispetto alla dignità delle persone soggette a misure coercitive ilha riscontrato, anche quest’anno, diverse violazioni da parte dei media, tanto più gravi in quanto riguardano la persona – qualunque reato abbia commesso – in un momento di tale ...

