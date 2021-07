Italia Spagna 5-3 ai rigori: Jorginho ci porta in finale (Di martedì 6 luglio 2021) Allo stadio Wembley, il match valido per la semifinale di Euro2020 tra Italia e Spagna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La Spagna ci mette in grandissima difficoltà per 120? ma alla fine è l’Italia a restare a Wembley per andarsi a giocare la finalissima di questo Euro2020. Gli Azzurri passano in vantaggio con Chiesa al 60? salvo poi essere ripresi nel finale da Morata. Si deve attendere l’epilogo dal dischetto dove l’errore di Locatelli non fa male mentre la parata di Donnarumma su Morata permette a Jorginho di presentarsi per il match-point che l’ex ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Allo stadio Wembley, il match valido per la semidi Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Laci mette in grandissima difficoltà per 120? ma alla fine è l’a restare a Wembley per andarsi a giocare la finalissima di questo Euro2020. Gli Azzurri passano in vantaggio con Chiesa al 60? salvo poi essere ripresi nelda Morata. Si deve attendere l’epilogo dal dischetto dove l’errore di Locatelli non fa male mentre la parata di Donnarumma su Morata permette adi presentarsi per il match-point che l’ex ...

