I furbetti dell'Imu: dichiaravano di abitare in montagna per non pagarla come seconda casa ma vivevano in città (Di martedì 6 luglio 2021) La guardia di finanza di Bardonecchia ha scoperto, in sinergia con gli uffici tributi dei Comuni di Bardonecchia, Oulx, Sauze d'Oulx, Cesana Torinese, Sauze di Cesana, Sestriere, Claviere e Pragelato, ... Leggi su torinotoday (Di martedì 6 luglio 2021) La guardia di finanza di Bardonecchia ha scoperto, in sinergia con gli uffici tributi dei Comuni di Bardonecchia, Oulx, Sauze d'Oulx, Cesana Torinese, Sauze di Cesana, Sestriere, Claviere e Pragelato, ...

Advertising

SanremoNews : Sanremo: furbetti dell'immondizia e inciviltà in zona San Lorenzo, la segnalazione di un lettore - Jack53152579 : ?? Il tabù dell'efficacia dei vaccini secondo l'indice ARR (Absolute Risk Reduction) Ecco quei furbetti di Google co… - NICOLAMANZILLI1 : @corrmezzogiorno e il sequestro dell'incasso, no? Era l'unica cosa da fare per 'sensibilizzare' i cosiddetti furbetti - zazoomblog : Tifosi “furbetti” aggirano controlli Covid per gara dell’Inghilterra: ecco come - #Tifosi #“furbetti” #aggirano - capuleti_giulia : @EsmeraldArcher @BandieraIrma @SalvatoreAllo13 @domdin Infatti,parla dell'ovvio. Leggevo che molti scrittori al tem… -