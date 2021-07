Funerali Raffaella Carrà | data e orario di camera ardente e corteo funebre

(Di martedì 6 luglio 2021) Tutto pronto per l’ultimo saluto a, è stato infatti stilato il programma dei, l’apertura dellaed ilLa scomparsa diha gettato nello sconforto e nello shock tutti gli italiani e per i suoiè prevista una grande affluenza. Questo il motivo per cui è L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

repubblica : ?? L'addio a Raffaella Carra', domani a Roma il corteo nei luoghi simbolo della Rai. Giovedi' la camera ardente, ven… - Corriere : I funerali di Raffaella Carrà a Roma, domani il corteo. Japino: ricordatela in tutte le... - evalida : RT @Corriere: ?? I funerali di Raffaella Carrà si terranno venerdì a Roma. Giovedì la camera ardente - LadyNews_ : #RaffaellaCarrà: #funerali, causa della #morte e ultime disposizioni - rep_roma : Raffaella Carrà, un corteo a Roma nei luoghi Rai poi la camera ardente in Campidoglio. I funerali venerdì. Japino a… -

Ultime Notizie dalla rete : Funerali Raffaella

Argomenti trattatiCarrà: idella conduttriceCarrà: il post di Milly CarlucciCarrà: il dolore di Baudo IdiCarrà si terranno il 9 luglio a ...Pochi minuti fa, come riportato dal blog BubinoBlog.it , è stato annunciato quando ci saranno idiCarrà . Difatti l' onoranza funebre ci sarà venerdì 9 luglio alle 12 in punto ...Raffaella Carrà ci ha lasciato da poche ore e tutto il mondo dello spettacolo è in lutto e non riesce ad accettarlo. Ecco le informazioni sul funerale.Raffaella Carrà: domani, dopo il corteo funebre, sarà allestita la camera ardente in Campidoglio per salutare la regina della tv ...