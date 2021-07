Figliuolo: convincere 215mila prof a vaccinarsi per una scuola in sicurezza (Di martedì 6 luglio 2021) «Siamo un po' indietro, ma abbiamo spinto molto su 70-80enni, ora dobbiamo spingere sui cinquantenni, soprattutto convincere i 215 mila insegnanti e operatori scolastici che mancano a vaccinarsi per tornare... Leggi su feedpress.me (Di martedì 6 luglio 2021) «Siamo un po' indietro, ma abbiamo spinto molto su 70-80enni, ora dobbiamo spingere sui cinquantenni, soprattuttoi 215 mila insegnanti e operatori scolastici che mancano aper tornare...

Advertising

immediatonet : ?? #Covid, #Figliuolo: “Dobbiamo spingere sui 50enni e convincere a vaccinarsi 215mila tra insegnanti e operatori sc… - ProDocente : Covid, Figliuolo: “Dobbiamo convincere 215 mila insegnanti e operatori scolastici a vaccinarsi per tornare a scuola… - mariarosariafil : RT @ilmessaggeroit: Vaccini e scuola, Lopalco: «Immunizzare studenti prima di settembre». Figliuolo: «Convincere i 215 mila prof» https://t… - zazoomblog : Covid le notizie. Figliuolo: Convincere 215 mila prof per scuola in sicurezza. LIVE - #Covid #notizie. #Figliuolo: - mariarosariafil : RT @Radio1Rai: ??#Vaccini Parla il Commissario per l'Emergenza #Figliuolo 'Ora dobbiamo spingere sui cinquantenni e soprattutto convincere… -