Europei: ct Danimarca, noi outsider? Giocheremo per vincere (Di martedì 6 luglio 2021) Nella sfida all'Inghilterra di domani sera le vesti dell'outsider stanno strette alla Danimarca, assicura il ct Kasper Hjulmand, parlando alla vigilia della semifinale di Euro 2020 a Wembley: "... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) Nella sfida all'Inghilterra di domani sera le vesti dell'stanno strette alla, assicura il ct Kasper Hjulmand, parlando alla vigilia della semifinale di Euro 2020 a Wembley: "...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Europei: ct Danimarca, noi outsider? Giocheremo per vincere: (ANSA) - ROMA, 06 LUG - Nella sfida a… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei: Uefa invita a finale Eriksen e i suoi soccorritori In tutto 8 persone. Paramedico: 'spero vedere Danimarca-Italia' - HabboInHabbo_IT : ?? ???????? ???????????????????? ?? Sul fansite i nostri reporter hanno aggiornato una news! ????????????: {ALL} Europei 2020! | Inghilte… - sportli26181512 : Europei, la UEFA invita alla finale Eriksen e i suoi soccorritori: Lo scorso 12 giugno lo spavento per il malore in… - krudesky : RT @Franco32656300: Cara UEFA non è sequestrando una bandiera che si uccide un'idea e un diritto. Bandiera arcobaleno confiscata: un’altra… -