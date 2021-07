Emergenza idrica in Piemonte | a inizio luglio i fiumi sono già in secca

Advertising

quotidianodirg : Emergenza idrica Ragusa, il chimico Giovanni Licitra scrive al sindaco - ragazzarancione : San Marino diventa covid free... E arriva l'emergenza idrica ??????? - SanMarino_RTV : A #SanMarino dichiarato lo stato di emergenza idrica - OraWeb_TV : Furnari. Emergenza idrica, consigliere Mendolia: “Intollerabili falsità su disagi, si dimetta Assessore al ramo” - cuneo24 : Emergenza idrica, tavolo di coordinamento permanente per l’irrigazione - Cuneo24 -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza idrica

ChiamamiCittà

Ai primi di luglio, in Piemonte è già allarme per i fiumi in secca. Portate d'acqua in calo in alte percentuali e carenzasu diverse zone del distretto padano. Nel primi sei mesi del 2021, la nostra regione registra un deficit di piogge del 7,3% rispetto alla media storica del periodo: sono particolarmente ...... nuovo evento per la MotoGP Regione, cooperazione: 1,4 milioni per combattere povertà, diseguaglianze e nuove emergenze Non piove più, San Marino dichiara stato diVerucchio: da ...Ora proponiamo un suo nuovo intervento sulla emergenza idrica che periodicamente si ripresenta nella nostra città. “Avevo già posto nella “lettera aperta” indirizzata ai candidati sindaci in occasione ...Foggia, 06/07/2021 – (rainews) Tra incendi, siccità e dissesto idrico, l’agricoltura pugliese è in emergenza. Negli ultimi giorni sono stati numerosi gli incendi scoppiati nelle campagne, da Foggia a ...