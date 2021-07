Dispositivi intelligenti : 14 tentativi ogni ora da parte di veri hacker di infiltrarsi nei nostri dispositivi (Di martedì 6 luglio 2021) I dispositivi intelligenti potrebbero esporre le case a migliaia di attacchi informatici a settimanaSecondo un nuovo rapporto, una casa piena di dispositivi intelligenti potrebbe essere esposta a migliaia di attacchi di hacking o di scansione da parte di sconosciuti di tutto il mondo, e questo in una sola settimana. Uno studio nel mondo reale condotto da un gruppo di consumatori ha registrato più di 12.000 tentativi di attacco in una settimana, inclusi 2.435 tentativi specifici di accedere in modo dannoso ai ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 6 luglio 2021) Ipotrebbero esporre le case a migliaia di attacchi informatici a settimanaSecondo un nuovo rapporto, una casa piena dipotrebbe essere esposta a migliaia di attacchi di hacking o di scansione dadi sconosciuti di tutto il mondo, e questo in una sola settimana. Uno studio nel mondo reale condotto da un gruppo di consumatori ha registrato più di 12.000di attacco in una settimana, inclusi 2.435specifici di accedere in modo dannoso ai ...

