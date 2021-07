Denise Pipitone, Carmelo Abbate denuncia: “Contro me attacchi vigliacchi” (Di martedì 6 luglio 2021) Caso Denise Pipitone, il giornalista Carmelo Abbate racconta di essere attaccato: cos’ha scritto su Twitter Carmelo Abbate, foto TwitterLa polemica che ha coinvolto il giornalista Carmelo Abbates, spesso ospite a Quarto Grado, nel caso di Denise Pipitone, è degenerata. Come purtroppo sempre frequentemente accade sul web, non sono mancati gli insulti e le minacce e qualcuno ha pensato di farlo a nome suo. Su Twitter il giornalista ha avvisato gli utenti che sono in contatto con lui che se invia arrivano richieste di ... Leggi su ck12 (Di martedì 6 luglio 2021) Caso, il giornalistaracconta di essere attaccato: cos’ha scritto su Twitter, foto TwitterLa polemica che ha coinvolto il giornalistas, spesso ospite a Quarto Grado, nel caso di, è degenerata. Come purtroppo sempre frequentemente accade sul web, non sono mancati gli insulti e le minacce e qualcuno ha pensato di farlo a nome suo. Su Twitter il giornalista ha avvisato gli utenti che sono in contatto con lui che se invia arrivano richieste di ...

Advertising

infoitinterno : Denise Pipitone, altra svolta nelle indagini. Ora l’ex pm rischia grosso: i dettagli - LUCA08103828 : RT @LUCA08103828: @CocaColaIT Magari se sponsorizzate questo fate piu' vendite no? DENISE PIPITONE LA MAMMA TI ASPETTA #DenisePipitone - LUCA08103828 : @CocaColaIT Magari se sponsorizzate questo fate piu' vendite no? DENISE PIPITONE LA MAMMA TI ASPETTA #DenisePipitone - zazoomblog : Denise Pipitone altra svolta nelle indagini. Ora l’ex pm rischia grosso: i dettagli - #Denise #Pipitone #altra… - OlderGf : Nelle prossime ore si dovrebbe decidere se ci sarà un processo per l'ex PM Maria Angioni, che aveva indagato sulla… -