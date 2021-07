Cade dal balcone di casa all' alba | novantenne morto sul colpo

(Di martedì 6 luglio 2021) Tragedia all'di martedì 6 luglio in corso Emanuele Filiberto a Lecco. Intorno alle ore 5 un uomo di novant'anni è caduto daldella sua abitazione, perdendo la vita sula causa del ...

Advertising

renderman81 : RT @Marco_dreams: Perché lui, essendo reo confesso, ha scelto il rito abbreviato. Inoltre la perizia psichiatrica richiesta dal suo legale… - diego_bellin : Se fosse vero è la conferma che lo stronzo non cade distante dal culo. #gramsci - pvsassone : RT @Marco_dreams: Perché lui, essendo reo confesso, ha scelto il rito abbreviato. Inoltre la perizia psichiatrica richiesta dal suo legale… - veneto_ : RT @tgvenetonews: Scuola in #Veneto. La regione ufficializza il calendario, si inizia il 13 settembre, fine l'8 giugno. Cade l'ipotesi di p… - NumeroZero1 : @sonoscettico @DiImmobiliare @LaVeritaWeb Smentite da chi??dai va...la smetta di arrampicarsi sugli specchi!! lei s… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade dal

La Repubblica

Tragedia all'alba di martedì 6 luglio in corso Emanuele Filiberto a Lecco. Intorno alle ore 5 un uomo di novant'anni è cadutobalcone della sua abitazione, perdendo la vita sul colpo a causa del violento impatto con il fondo stradale. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112): sul posto si sono ...Resta chiuso fuori casa e prova a entrarebalcone. Ma scivola,e viene soccorso. L'incidente è avvenuto a Pontecorvo nel pomeriggio, dove un uomo di circa sessant'anni è scivolato, dopo il vano tentativo. Un "piccolo" volo da meno di ...Gli uomini dell’arma con il supporto di un elicottero del 12° nucleo Elicotteri di Catania hanno soccorso un pastore che si era smarrito nei boschi della valle dell'Alcantara. L'uomo non era rientrato ...Un "piccolo" volo da meno di due metri ma tantissima paura. Immediato l'arrivo sul posto di alcuni residenti che hanno lanciato l'allarme e poi i soccorsi ...