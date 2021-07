Brahim Diaz-Milan | annuncio in settimana

(Di martedì 6 luglio 2021) Nelle prossime oresarà ufficialmente un giocatore del. La società infatti ha concluso la trattativa per il trequartista spagnolo. Napoli-Insigne: il giocatore discuterà il rinnovo dopo l’europeo: quali sono le cifre dell’operazione? Dopo aver ufficializzato il riscatto dal Brescia di Sandro Tonali, ilè pronto per concludere quella che sarebbe la quarta trattativa del calciomercato rossonero. Dopo l’arrivo di Maignan e le conferme di Tomori e Tonali,diventerà al 100% un giocatore del ...

Il Milan è a caccia di un nuovo numero 10, un trequartista che faccia la differenza e faccia scordare Calhanoglu. Tante idee per il club rossonero. Il Milan è vicino a confermarecon la formula del prestito con diritto di riscatto e contro - riscatto, ma deve prendere anche un altro trequartista. Serve un titolare nel ruolo. L'addio a parametro zero di Hakan ...POGBA ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato news, ritorno complicato a causa del PSG CALCIOMERCATO MILAN, IL RITORNO DIIl Milan sta lavorando in questa sessione di calciomercato estivo per ...Arriva il Tweet del Leeds, ufficiale l'arrivo di Junior Firpo. Sfuma quindi un obiettivo del Milan per la fascia sinistra ...Il Milan è a caccia di un nuovo numero 10, un trequartista che faccia la differenza e faccia scordare Calhanoglu. Tante idee per il club.