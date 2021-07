Borsa e delisting | Jerusalmi | fenomeno globale che non supera livelli di guardia

(Di martedì 6 luglio 2021) (Tele) – Sono tantissime le società uscite dalla: l’elenco deisi allunga di giorno in giorno e colpisce società che erano da tempo quotate come I.M.A., ASTM e Credito Valtellinese. Nella maggior parte dei casi, ilsegue ad un’OPA totalitaria lanciata dall’azionista di maggioranza, che ad un certo punto decide di far uscire la società dal mercato e procedere ad una ristrutturazione. Unallarmante? Assolutamente no, icome le IPO sono unnormalissimo che coinvolge ogni mercato azionario, compresa Wall Street. Lo ha ...

«In quindici anni la Borsa Usa si è quasi dimezzata». È un processo «che non riguarda solo l'Italia. I ritorni per i sottoscrittori sono generalmente buoni» ...