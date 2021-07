Bilancio 2020 nel segno della crescita e dell'internazionalizzazione per Olimpia Splendid: fatturato +3% e circa il 53% dei ricavi dall'export (Di martedì 6 luglio 2021) (Cellatica (BS) 6 luglio 2021) - Approvato il documento di Bilancio 2020 di Olimpia Splendid S.p.A.: il gruppo industriale italiano specializzato nell'Home Comfort ha chiuso l'anno con un incremento del fatturato, generato in gran parte dalle esportazioni. Si confermano vincenti le scelte strategiche implementate in questi anni, con gli investimenti in internazionalizzazione e innovazione. Cellatica (BS) 6 luglio 2021 – L'Assemblea dei soci di Olimpia Splendid S.p.A. ha approvato il Bilancio consolidato di esercizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) (Cellatica (BS) 6 luglio 2021) - Approvato il documento didiS.p.A.: il gruppo industriale italiano specializzato nell'Home Comfort ha chiuso l'anno con un incremento del, generato in gran partee esportazioni. Si confermano vincenti le scelte strategiche implementate in questi anni, con gli investimenti ine innovazione. Cellatica (BS) 6 luglio 2021 – L'Assemblea dei soci diS.p.A. ha approvato ilconsolidato di esercizio ...

