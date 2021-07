Benji intervista Ed Sheeran su Bad Habits | “Tutti si aspettano ballad | non ho voluto iniziare con quelle”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 luglio 2021)Edche parla in italiano per lui e peri fan della penisola! Edanticipa infatti che ha iniziato a studiare italiano e nell’conMascolo si cimenta subito in qualche frase. Ha visitato l’Italia 4 volte e deve imparare l’italiano per parlare in italiano con gli italiani, ciò che ha spiegato Edprima dil’alla scoperta del nuovo singolo, Bad. Ed racconta come è avvenuta la scelta del pezzo e ...