Atari torna protagonista? Rivoluzione strategica e focus su giochi premium per PC e console (Di martedì 6 luglio 2021) Atari sta rivoluzionando ancora una volta la sua strategia aziendale. La società ha annunciato che il suo consiglio di amministrazione ha deciso un nuovo approccio incentrato sulla creazione di giochi premium per PC e console, con una minore enfasi sui giochi mobile e free-to-play. "Il nostro intento con qualsiasi esperienza di gioco è quello di fornire momenti accessibili e gioiosi", ha affermato Wade J. Rosen, CEO di Atari. "Questo è il nucleo di Atari e ciò che lega la nostra storia al nostro futuro. A tal fine, riteniamo che il gioco premium ...

