Arrestata banda di falsari | sequestrate oltre 200mila calzature

Leggi su romadailynews

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma – Unadiè stata smantellata dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma che, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, hanno eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale nei confronti di 6 persone (3 in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 2 con divieto di dimora in Campania), indagate per le ipotesi di reato di produzione e distribuzione diriproducenti modelli e marchi di una nota casa di alta moda. Le indagini delle Fiamme Gialle del Gruppo di Fiumicino, grazie ad intercettazioni telefoniche, pedinamenti e appostamenti, hanno permesso di fare piena luce sui ruoli dei ...