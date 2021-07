Amici, ex allieva confessa l’atroce malattia: “Non riuscivo a respirare…” (Di martedì 6 luglio 2021) L’attrice ha rilasciato una forte intervista in cui racconta il suo problema che l’ha fatta soffrire per anni, parole che fanno riflettere. Oggi la conosciamo per le sue straordinarie doti come attrice, ma il debutto nel mondo dello spettacolo c’è stato nel 2010 come cantante nel talent “Amici” dove ha stregato tutti con una voce incantevole. Da sempre punta sull’ironia come arma per combattere problemi e momenti tristi, un aspetto che l’ha fatta amare negli anni dalla sua nutrita schiera di fan e Amici intimi. Una dote innata, che pare possiedano anche i suoi genitori, papà Dario, architetto, e mamma Ornella, soprano lirico. Parliamo di Diana del ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) L’attrice ha rilasciato una forte intervista in cui racconta il suo problema che l’ha fatta soffrire per anni, parole che fanno riflettere. Oggi la conosciamo per le sue straordinarie doti come attrice, ma il debutto nel mondo dello spettacolo c’è stato nel 2010 come cantante nel talent “” dove ha stregato tutti con una voce incantevole. Da sempre punta sull’ironia come arma per combattere problemi e momenti tristi, un aspetto che l’ha fatta amare negli anni dalla sua nutrita schiera di fan eintimi. Una dote innata, che pare possiedano anche i suoi genitori, papà Dario, architetto, e mamma Ornella, soprano lirico. Parliamo di Diana del ...

Advertising

GiuseppeporroIt : Temptation Island, un tentatore si è fidanzato con una ex allieva di Amici 20? L'indiscrezione (FOTO)… - MondoTV241 : Temptation Island, tentatore si fidanza con una ex allieva di Amici 20. Ecco l'indiscrezione #TemptationIsland… - Novella_2000 : Deddy a cena con un’ex allieva di Amici: spunta un cuore e si scatena il gossip - dar_casartelli : RT @gianpaolo_vit: Vedo il viso di amici che lo hanno fatto pensando di aver raggiunto l’immortalità ed ora non sanno cosa dire, danno la c… - gianpaolo_vit : Vedo il viso di amici che lo hanno fatto pensando di aver raggiunto l’immortalità ed ora non sanno cosa dire, danno… -